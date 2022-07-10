Війна. Росіяни обстріляли ракетами Кривий Ріг та Миколаїв, США надають майже $400 млн на гуманітарні потреби, а біля Зміїного відновили судноплавство. День 137: онлайн «Бабеля»

Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу — загинули дві людини. Миколаїв вони обстріляли з протиповітряних систем С-300, не призначених для ударів по наземних цілях. Ніхто не постраждав. Держдеп США оголосив, що виділяє Україні $360 мільйонів гуманітарної допомоги. Тим часом завдяки звільненню острова Зміїний Україна дозволила судноплавство між річкою Дунай та Чорним морем. Про головні події сто тридцять сьомого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 9 липня — тут).