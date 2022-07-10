Тексти Війна. Росіяни обстріляли ракетами Кривий Ріг та Миколаїв, США надають майже $400 млн на гуманітарні потреби, а біля Зміїного відновили судноплавство. День 137: онлайн «Бабеля» Автор: Олексій Ярмоленко Дата: 00:00, 10 липня 2022 Люди розбирають розвалини будинку в Кривому Розі, який був пошкоджений унаслідок російського ракетного удару, 9 липня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Російські війська завдали ракетного удару по Кривому Рогу — загинули дві людини. Миколаїв вони обстріляли з протиповітряних систем С-300, не призначених для ударів по наземних цілях. Ніхто не постраждав. Держдеп США оголосив, що виділяє Україні $360 мільйонів гуманітарної допомоги. Тим часом завдяки звільненню острова Зміїний Україна дозволила судноплавство між річкою Дунай та Чорним морем. Про головні події сто тридцять сьомого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 9 липня — тут).