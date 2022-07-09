Росіяни атакували Миколаїв ракетами С-300. Вони не призначені для наземних цілей

Окупанти обстріляли Миколаїв шістьма ракетами із зенітно-ракетного комплексу протиповітряної оборони С-300. Внаслідок обстрілів є руйнування у місті, але обійшлося без жертв.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та показав наслідки обстрілу.

Напередодні Віталій Кім повідомляв, що окупанти переробляють систему наведення ракет комплексу ППО С-300 для ураження наземних цілей, що може свідчити про скруту з ракетним запасом наземного класу.

Ракети до С-300 мають бойову частину масою до 140 кг, яка містить до 19 тисяч уже «готових» уламків. Можливість стрільби по наземних цілях в С-300 була закладена ще за радянських часів, але тоді вважалось, що застосовувати ЗРК замість оперативно-тактичних ракет — це «надто дороге задоволення».