США виділять Україні $360 мільйонів гуманітарної допомоги

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримає $360 мільйонів гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє RFI.
За його словами, йтиметься про підтримку у вигляді продуктів, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями. Блінкен не уточнив, коли саме буде надана гуманітарна допомога.
У суботу стало відомо, що Україна отримає грант $1,7 мільярда від донорського фонду, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID. Кошти підуть на фінансування медичної сфери.
- Раніше Швейцарія заявила, що до кінця 2023 року подвоїть фінансування в рамках двосторонньої співпраці з Україною до понад 100 мільйонів швейцарських франків (понад $100 мільйонів).
- Тоді ж стало відомо, що Нідерланди виділили €200 мільйонів кредиту для України. Ці гроші підуть на повсякденні потреби органів влади України, наприклад, зарплати держслужбовцям, шкільним вчителям, медичним працівникам.