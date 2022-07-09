США виділять Україні $360 мільйонів гуманітарної допомоги

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна отримає $360 мільйонів гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє RFI.

За його словами, йтиметься про підтримку у вигляді продуктів, питної води, грошової допомоги, екстреної медичної допомоги та притулків, а також координацію з гуманітарними організаціями. Блінкен не уточнив, коли саме буде надана гуманітарна допомога.

У суботу стало відомо, що Україна отримає грант $1,7 мільярда від донорського фонду, створеного Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID. Кошти підуть на фінансування медичної сфери.