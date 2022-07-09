Війна. США передадуть ще чотири HIMARS, українські військові накрили склад росіян у Новій Каховці, а мешканців окупованих Запоріжжя і Херсонщини закликають виїхати, бо будуть бої. День 136: онлайн «Бабеля»

У США оголосили про передачу ще чотирьох реактивних систем залпового вогню HIMARS — загалом їх буде в Україні вже 12. Тим часом ЗСУ продовжують знищувати російські склади боєприпасів. Цього разу влучили в базу в Новій Каховці. Водночас міністр із реінтеграції ТОТ Ірина Верещук закликала жителів окупованих Запоріжжя та Херсонщини виїхати з цих територій, тому що українські військові готують контрнаступ. Про головні події сто тридцять шостого дня війни читайте в новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 8 липня — тут).