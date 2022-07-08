Херсонська ОВА: ЗСУ знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці

У Херсонській області Збройні сили України знищили склад боєприпасів росіян у Новій Каховці.

Про це 8 липня повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

Загалом це третій «приліт» у склади в Новій Каховці, росіяни навіть хотіли переміститись їх у Каховку. Крім цього, в області була і чергова «серія» Чорнобаївки — там знову розтрощили скупчення військової техніки російських окупантів.

Хлань також повідомив, що в Новій Каховці вбили зрадника, колишнього поліцейського, який погодився на співпрацю з окупантами, — сергія томку.

Колаборант кирило стремоусов також повідомив про нібито удар по ГЕС і постраждалих, однак міністерство оборони росії заявило, що «ппо відбила цю атаку».