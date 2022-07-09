Мінінфраструктури: звільнення Зміїного дозволило відкрити гирло річки Дунай для проходження цивільних суден

У Міністерстві інфраструктури повідомили, що звільнення острова Зміїний дозволило відкрити гирла річки Дунай для проходження цивільних суден. Зокрема, на Дунай можна потрапити через гирло Бистре.

Про це відомство пише у своєму Facebook.

«Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливо використання каналу гирла Бистре суднового ходу річка Дунай — Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію», — йдеться в повідомленні.

Там закликали звертатися за додатковою інформацією до Адміністрації морських портів України.

Звільнення острова Зміїний потенційно може розблокувати цивільне судноплавство Чорного моря. Щонайменше це може стосуватися українських портів на річці Дунай, оскільки вантажні кораблі можуть проходити через морську територію Румунії, яка входить до НАТО, а після входження на морську територію України одразу ж запливати на річку Дунай.