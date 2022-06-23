Війна. ЗСУ вдарили по Зміїному, на Херсонщині замахи на двох колаборантів, у росії горів НПЗ, Україна отримала 12 САУ Panzerhaubitze. День 120: онлайн

ЗСУ підтвердили удари по острову Зміїний — окупанти втратили «Панцир», станцію радіоелектронної боротьби й автотехніку. На Херсонщині вчинили замах на двох колаборантів — самопроголошеного голову Чорнобаївки юрія турулєва та нардепа-колаборанта олексія ковальова. У Ростовській області горів Новошахтинський НПЗ, який був пов’язаний з родиною віктора медведчука. Росіяни заявили про атаку двох безпілотників. Частина полонених захисників «Азовсталі» скоро може повернутися додому. Українська розвідка запевняє, що загрози вторгнення з боку білорусі наразі немає, а ЗСУ створюють на Дніпрі річкову флотилію. Про головні події сто двадцятого дня війни читайте у новому текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 22 червня — тут).