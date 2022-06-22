«Дочекайтесь трошки». Голова розвідки Кирило Буданов прокоментував обмін полонених з «Азовсталі»

Україна може найближчим часом отримати частину своїх військовополонених, яких росія захопила у Маріуполі.

Про це в етері телемарафону у середу, 22 червня, заявив голова військової розвідки та за сумісництвом голова Координаційного штабу з питань поводження з полоненими Кирило Буданов.

«Про долю майже усіх нам чітко відомо, займаємось їх визволенням з полону. Сподіваюсь, що у найближчий термін багато хто побачить своїх близьких вже вдома», — заявив Буданов.

Ідеться про поетапний обмін полоненими, це не буде обмін за один раз. Найближчим часом сподіваються звільнити «більш-менш значиму» кількість полонених. Найголовніша проблема, за словами Буданова, — обмін командного складу. Щодо рядового складу, то питання ідуть набагато легше.

Основна частина військовополонених перебуває у таборі в окупованій Оленівці Донецької області, однак періодично «певних людей» звідти вивозять для проведення слідчих дій.

«Дочекайтесь трошки, певен, ви скоро самі все побачите», — додав Буданов.