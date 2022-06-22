«Дочекайтесь трошки». Голова розвідки Кирило Буданов прокоментував обмін полонених з «Азовсталі»

Україна може найближчим часом отримати частину своїх військовополонених, яких росія захопила у Маріуполі.
Про це в етері телемарафону у середу, 22 червня, заявив голова військової розвідки та за сумісництвом голова Координаційного штабу з питань поводження з полоненими Кирило Буданов.
«Про долю майже усіх нам чітко відомо, займаємось їх визволенням з полону. Сподіваюсь, що у найближчий термін багато хто побачить своїх близьких вже вдома», — заявив Буданов.
Ідеться про поетапний обмін полоненими, це не буде обмін за один раз. Найближчим часом сподіваються звільнити «більш-менш значиму» кількість полонених. Найголовніша проблема, за словами Буданова, — обмін командного складу. Щодо рядового складу, то питання ідуть набагато легше.
Основна частина військовополонених перебуває у таборі в окупованій Оленівці Донецької області, однак періодично «певних людей» звідти вивозять для проведення слідчих дій.
«Дочекайтесь трошки, певен, ви скоро самі все побачите», — додав Буданов.
- 19 травня співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста змогли відвідати частину українських військових, які вийшли з маріупольського заводу «Азовсталь» і перебувають в окупованій Оленівці Донецької області. Візит мав конфіденційний характер, подробиці про умови утримання українських захисників не розголошують.
- 6 червня президент Володимир Зеленський повідомив, що у полоні росіян перебувають понад 2,5 тисячі захисників Маріуполя. Він вважає, що росіянам невигідно катувати українських військових з «Азовсталі», тому що вони «публічні полонені».