У росії горів Новошахтинський НПЗ, влада каже про атаку безпілотників. Що вже відомо?

Сьогодні зранку, 22 червня, у Ростовській області на Новошахтинському нафтопереробному заводі сталася пожежа.

У головному управлінні міністерства з надзвичайних ситуацій повідомили, що спалах стався у теплообміннику НПЗ — вогонь охопив 50 кв. м. Начальник гу мнс по області Сергій Філіппов казав, що горіла вакуумна установка. Пожежу ліквідували о 10:50, жертв немає.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв припустив, що причиною загоряння могла стати атака бойових безпілотників. За його словами, на території заводу знайшли фрагменти двох БПЛА.

До цього у соцмережах розійшлися відео, опубліковані Telegram-каналом Baza. На них можна бачити момент удару невідомого безпілотника у НПЗ і пожежу.

Низка ЗМІ припустили, що на відео український безпілотник. «Радіо Свобода» писало, що НПЗ ймовірно атакував PD-2, який купили для ЗСУ волонтер Сергій Притула і гурт Kalush Orchestra.

Проте виробник PD-2, компанія Ukrspecsystems, спростував цю інформацію. «Хочемо звернути вашу увагу, що на відео ми бачимо відмінності в конструкції БПЛА, зокрема коротке крило, відсутність закінцівок на крилах, інша геометрія хвостового оперення, навіть звук двигуна інший. Скоріш за все, це китайський планер», — заявили у компанії.