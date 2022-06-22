У росії горів Новошахтинський НПЗ, влада каже про атаку безпілотників. Що вже відомо?

Сьогодні зранку, 22 червня, у Ростовській області на Новошахтинському нафтопереробному заводі сталася пожежа.
У головному управлінні міністерства з надзвичайних ситуацій повідомили, що спалах стався у теплообміннику НПЗ — вогонь охопив 50 кв. м. Начальник гу мнс по області Сергій Філіппов казав, що горіла вакуумна установка. Пожежу ліквідували о 10:50, жертв немає.
Губернатор Ростовської області Василь Голубєв припустив, що причиною загоряння могла стати атака бойових безпілотників. За його словами, на території заводу знайшли фрагменти двох БПЛА.
До цього у соцмережах розійшлися відео, опубліковані Telegram-каналом Baza. На них можна бачити момент удару невідомого безпілотника у НПЗ і пожежу.
Низка ЗМІ припустили, що на відео український безпілотник. «Радіо Свобода» писало, що НПЗ ймовірно атакував PD-2, який купили для ЗСУ волонтер Сергій Притула і гурт Kalush Orchestra.
Проте виробник PD-2, компанія Ukrspecsystems, спростував цю інформацію. «Хочемо звернути вашу увагу, що на відео ми бачимо відмінності в конструкції БПЛА, зокрема коротке крило, відсутність закінцівок на крилах, інша геометрія хвостового оперення, навіть звук двигуна інший. Скоріш за все, це китайський планер», — заявили у компанії.
- Новошахтинський НПЗ проєктною потужністю переробки до 7,5 млн тонн нафти на рік був введений в експлуатацію у 2009 році. За даними проєкту «Схеми», у 2014 році, в момент анексії українського Криму, дружини депутатів від ОПзЖ віктора медведчука та тараса козака отримали частки у НПЗ приблизно за $40 тисяч. У квітні 2021 року власником заводу став будівельний підрядник ПЕТОН.
- 19 лютого 2021 року РНБО запровадила санкції проти восьми людей (зокрема проти медведчука) та 19 компаній, серед яких Новошахтинський завод нафтопродуктів. Санкції запроваджено за статтею про фінансування тероризму.
- Секретар РНБО Олексій Данілов казав, що дизпаливом з російського заводу родини медведчука заправляють російські танки, що перебувають на тимчасово окупованій території Донбасу.