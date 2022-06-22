ЗСУ вразили на Зміїному російський ЗРК, станцію радіоелектронної боротьби й автотехніку

Українські військові під час удару по острову Зміїний влучили в сучасний російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир» й у станцію радіоелектронної боротьби. Також підбили автотехніку.

Про це пише ОК «Південь» у своєму Facebook.

«Під час операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному зафіксовано влучання в зенітно-ракетний комплекс «Панцир С1», радіолокаційну станцію та автомобільну техніку. Остаточні результати дорозвідуються», — зазначили там.

Крім цього, за добу на півдні України ЗСУ ліквідували 49 російських окупантів, 2 самохідні гаубиці «Мста-С», тягач, станцію радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів і 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.