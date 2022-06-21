Війна. ЗСУ вдарили по гарнізону рф на Зміїному, росіяни захопили селища на Луганщині та масовано обстріляли Харківщину. День 119: онлайн

Українські захисники завдали удару по острову Зміїний ― гарнізон росіян зазнав значних втрат. Генштаб звітує, що на напрямку Тошківка — Підлісне війська рф оволоділи населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюються на зайнятих рубежах. Також мають частковий успіх у районі населеного пункту Гірське. Унаслідок російських обстрілів протягом вівторка на Харківщині загинули щонайменше 15 людей. Внаслідок вечірнього обстрілу Чугуївської громади, за попередніми даними, 6 загиблих. У Харкові загинули 5 людей. У Харківському районі загинула дитина. У Золочівській громаді 3 загиблих. Про головні події сто дев’ятнадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 21 червня — тут).