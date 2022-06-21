Війна. Окупанти масовано обстріляли Одещину ракетами, ЗСУ контратакують на Херсонщині, а у Сєвєродонецьку бої уже в промзоні. День 118: онлайн

Війська росії випустили по Одещині 14 ракет протягом трьох годин — у передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі, а у Одесі вигорів продовольчий склад. ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони на Херсонщині та завдали точних ударів по тилових складах. У місті Сєвєродонецьк бої тривають вже в промзоні — більша частина міста під контролем росіян. Крім того, росіяни наступають уздовж траси Лисичанськ — Бахмут, ближні до неї населені пункти під постійними обстрілами. Президент Зеленський заявив, що війська росії накопичують бойову міць, щоб знову атакувати Харків. Про головні події сто вісімнадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 20 червня — тут).