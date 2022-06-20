Війна. У Києві та Одесі збили російські ракети, окупанти штурмують Сєвєродонецьк і обстрілюють Лисичанськ, а Верховна Рада заборонила російську музику на публіці. День 117: онлайн

У Київській області, у небі над Вишгородським районом Протиповітряна оборона збила російську ракету. В Одеській області ППО збила ще дві ракети. У Луганській області росіяни продовжують штурмувати місто Сєвєродонецьк, аби повністю його захопити. Паралельно вони обстрілюють артилерією та авіацією місто Лисичанськ. А тим часом Верховна Рада України заборонила російську музику в медіапросторі та громадських місцях. Про головні події сто сімнадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 19 червня — тут).