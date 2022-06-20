Тексти Війна. У Києві та Одесі збили російські ракети, окупанти штурмують Сєвєродонецьк і обстрілюють Лисичанськ, а Верховна Рада заборонила російську музику на публіці. День 117: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 20 червня 2022 Трамвайне депо на північній околиці Харкова, яке зазнало значних пошкоджень унаслідок постійних обстрілів росіян,18 червня 2022 року. Getty Images / «Бабель» У Київській області, у небі над Вишгородським районом Протиповітряна оборона збила російську ракету. В Одеській області ППО збила ще дві ракети. У Луганській області росіяни продовжують штурмувати місто Сєвєродонецьк, аби повністю його захопити. Паралельно вони обстрілюють артилерією та авіацією місто Лисичанськ. А тим часом Верховна Рада України заборонила російську музику в медіапросторі та громадських місцях. Про головні події сто сімнадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 19 червня — тут).