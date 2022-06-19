Рада заборонила російську музику в медіа та громадських місцях

Верховна Рада заборонила російську музику в медіапросторі та громадських місцях.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 303 нардепи. «На період до звільнення всіх окупованих українських територій та припинення агресії з боку російської федерації заборонити на території України відтворення аудіовізуальних творів у виконанні громадян і резидентів держави-агресора на радіо, телебаченні, в розважальних закладах, громадському транспорті (у комунальних та приватних перевізників), у закладах освіти, закладах культури та відпочинку, готельного та ресторанного бізнесу, кінотеатрах, громадському просторі тощо», — йдеться у законі.

Іншим рішенням парламент заборонив імпорт та розповсюдження книг та іншої видавничої продукції з рф, тимчасово окупованих нею територій України та з білорусі. За це рішення проголосували 306 нардепів.