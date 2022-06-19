Вечірнє зведення Генштабу: росія бʼє авіацією на Бахмутському напрямку та продовжує штурмувати Сєвєродонецьк

Генеральний штаб України опублікував вечірнє зведення станом на 18:00, 19 червня:
- На Волинському та Поліському напрямках військові білорусі прикривають кордон з Україною, обладнують місцевість у Гомельській області, ведуть радіоелектронну розвідку.
- На Сіверському напрямку росіяни обладнують позиції в прикордонних районах Курської області, а також нарощують системи протиповітряної оборони на території Брянської області.
- На Харківському напрямку російська армія інтенсивно обстрілювала позиції українських військ зі ствольної та реактивної артилерії, а також провела розвідку боєм в районі міста Рубіжне, але успіху не мала.
- На Слов’янському напрямку активних дій не було. Основні зусилля росія зосереджує на накопиченні ресурсів, аби потім наступати в напрямку міста Слов’янськ. Рсійська армія обстрілювала позиції українських військ та вела повітряну розвідку дронами.
- На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано.
- На Сєвєродонецькому напрямку росія проводить цілодобову повітряну розвідку дронами «Орлан-10», штурмує, аби повністю захопити місто, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку росія завдала авіаударів вертольотами неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк.
- На східній околиці села Берестове Донецької області українські воїни відбили штурм росіян.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій росія не вела. На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів позицій ЗСУ.
- На Південнобузькому напрямку росія обстрілювала мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка.
- У Херсонській області російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони.