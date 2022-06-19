Війна. Україна знов обмінялась полоненими з росіянами, окупанти вдарили по нафтобазі на Дніпропетровщині, а в Сєвєродонецьку тривають бої. День 116: онлайн

Україна провела черговий обмін полоненими з росіянами. Додому повернулися пʼятеро громадян України, усі звільнені — цивільні, яких незаконно утримували російські військові. У Новомосковському районі Дніпропетровської області три російські ракети зруйнували нафтобазу — щонайменше 11 людей поранені. Тим часом у Сєвєродонецьку Луганської області тривають бої, важка ситуація в селах-сателітах міста, зокрема важкі бої були в Метьолкіному. Про головні події сто шістнадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 18 червня — тут).