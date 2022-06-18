Глава Луганської ОДА Сергій Гайдай: у Сєвєродонецьку бої тривають, важка ситуація в селищі Метьолкіне

Ситуація в Луганській області залишається стабільно важкою: росіяни всі резерви кинули на Сєвєродонецький та Бахмутський напрямок.

Про це в етері телемарафону 18 червня заявив глава Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Так, у Сєвєродонецьку тривають бої, важка ситуація в селах-сателітах міста, зокрема, важкі бої були в Метьолкіному. Крім цього, росіяни намагаються перерізати трасу Лисичанськ — Бахмут, її постійно обстрілюють.

Попри руйнування всіх мостів, що ведуть до Сєвєродонецька, комунікація з містом зберігається — є шляхи для евакуації та підвезення всього необхідного.

Лисичанськ так само залишається під повним контролем України, але місто постійно обстрілюють.