Три російські ракети зруйнували нафтобазу в Новомосковському районі на Дніпропетровщині. Є постраждалі

Надвечір війська рф кілька разів обстріляли Новомосковський район Дніпропетровщини. Три ракети зруйнували нафтобазу, на якій сталася сильна пожежа.

Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

Постраждали троє людей, у них опіки. Усіх постраждалих доправили до лікарні.

Протягом дня росіяни здійснили кілька ракетних атак по різних районах Дніпропетровщини, повідомив голова Дніпропетровської обладміністрації Микола Лукашук.

Унаслідок ракетного удару, який стався вдень у Кривому Розі, двоє людей постраждали. Окупанти влучили в обʼєкт соціальної інфраструктури. Також зруйновані два приватні будинки та гараж.

Окрім цього, удень росіяни обстріляли територію Апостолівської громади, пошкоджена лінія електропередач, її вже відновили. Поцілили також по Зеленодольській громаді — під ворожий вогонь потрапила Велика Костромка. В обох випадках обійшлося без постраждалих і руйнувань.