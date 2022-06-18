Тексти Війна. Парамедика Тайру звільнили з російського полону, Єврокомісія радить надати Україні статус кандидата в члени ЄС, а уряд запровадив візовий режим для росіян. День 115: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 18 червня 2022 Су-25 Повітряних сил України летить над Донеччиною, 16 червня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Із російського полону звільнили українського парамедика Юлію «Тайру» Паєвську, вона вже вдома. Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу. Остаточне рішення лідери європейських країн ухвалять на саміті 23—24 червня. Україна з 1 липня запроваджує візовий режим для росіян. Про головні події сто пʼятнадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 17 червня — тут).