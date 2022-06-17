Війна. Україна перевірить готовність чотирьох областей до повторного вторгнення з білорусі, лідери ЄС приїхали до Києва, а росіяни цілодобово штурмують Сєвєродонецьк. День 114: онлайн

Президент України Володимир Зеленський доручив перевірити готовність чотирьох областей до відсічі у випадку повторного вторгнення з боку білорусі (з нею межують Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська та Волинська області). До Києва ж навідались премʼєр-міністр Італії Маріо Драгі, президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Разом з ними прибув президент Румунії Клаус Йоганніс. Україна передала їм повний пакет санкційних пропозицій проти росії, а вони підтримали заявку України про статус кандидата у члени Євросоюзу. Тим часом на Луганщині росіяни цілодобово штурмують Сєвєродонецьк — окупанти намагаються встановити повний контроль над містом, бої тривають. Про головні події сто чотирнадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 16 червня — тут).