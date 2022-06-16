Німеччина та Франція виступили за «негайне» надання Україні статусу кандидата в члени ЄС

Лідери Франції, Німеччини та Італії підтримують надання Україні статусу кандидата у члени Європейського союзу.

Про це пише AFP.

«Після зустрічі з Володимиром Зеленським в президентському палаці в четвер глави держав Німеччини, Італії, Румунії та Франції висловилися за «негайний» статус кандидата на членство в ЄС для України» — йдеться у повідомленні.

Канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина виступає за статус кандидата України та Молдови. «Україна є частиною європейської родини», — сказав Шольц, передає французький BFMTV.

Президент Франції Еммануель Макрон також підтримує цей крок. «У будь-якому разі ми підтримуємо статус України приєднання до Європейського Союзу», – заявив Макрон. Він додав, що цей статус супроводжуватиметься дорожньою картою, а також враховуватиме ситуацію на Західних Балканах.