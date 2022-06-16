Франція офіційно підтримала надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

Міністр у європейських справах Франції Клеман Бон заявив, що його країна виступатиме за надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Це рішення ухвалюватимуть лідери країн-членів ЄС на саміті 23-24 червня.

Про це він повідомив в інтервʼю Franceinfo.

Журналіст запитав Бона про те, як у Франції ставляться до того, що Єврокомісія може порекомендувати надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

«Я думаю, що треба відкривати переговори і надавати статус кандидата. У нас особлива відповідальність, тому що Франція все ще головуюча [у Раді ЄС]. Подати цей сигнал, цю перспективу вступу — це частина тієї підтримки, яку ми маємо надати Україні», — сказав міністр.

На запитання про прискорену процедуру Бон наголосив, що спочатку потрібно дати сигнал про початок переговорів. Однак самі переговори займуть певний час.

Це інтервʼю Бон дав на тлі візиту 16 червня до України канцлера Німеччини Олафа Шольца, президента Франції Емманюеля Макрона та премʼєра Італії Маріо Драгі. Голова ОП Андрій Єрмак висловив сподівання, що ці три країни підтримають отримання Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.