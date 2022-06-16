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Війна. Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів», США відправлять Києву зброї ще на мільярд доларів, а суд заборонив Соціалістичну партію України. День 113: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з «Ураганів», США відправлять Києву зброї ще на мільярд доларів, а суд заборонив Соціалістичну партію України. День 113: онлайн

Український прапор на зруйнованому будинку. Місто Добропілля Донецької області, 15 червня 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

Війська росії знову обстріляли Дніпропетровщину: з «Ураганів» ударили по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах — пошкоджені кілька багатоповерхівок. Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. В Апостоловому зайнялась лісосмуга. Тим часом США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на мільярд доларів. До нього увійдуть артилерія і берегові системи оборони, а також боєприпаси для артилерії та сучасних ракетних систем. Крім цього, суд заборонив Соціалістичну партію України, яку з 2018 року очолював колаборант ілля кива. Вона стала сьомою політсилою, яку заборонили як проросійську. Про головні події сто тринадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 15 червня — тут).