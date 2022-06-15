Війська рф ударили з «Ураганів» по житлових кварталах Дніпропетровщини

Війська росії знову обстріляли Дніпропетровщину. З «Ураганів» ударили по Зеленодольську та Апостоловому, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах — пошкоджені кілька багатоповерхівок.

Попередньо, люди не постраждали.

Місця обстрілів біля будинків засіяні касетними боєприпасами. Працюють піротехніки.

У Апостоловому зайнялась лісосмуга. Рятувальники працюють на пожежі.