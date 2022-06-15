Тексти Війна. Українська ППО збила ракети над чотирма західними областями. Війська рф перекинули додаткові сили на Сєвєродонецький напрямок. Україна повернула тіла 64 захисників «Азовсталі». День 112: онлайн Автор: Юля Шередега Дата: 00:01, 15 червня 2022 Український військовий веде бойовий танк на лінію фронту на Донбасі, 14 червня 2022 року. Getty Удень 14 червня українські Сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети, які цілилися по території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей. У Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових — Україна повернула 64 захисників «Азовсталі» для їх гідного поховання. На Сєвєродонецькому напрямку армія рф посилила своє угруповання, перемістивши в район Кремінної — Рубіжного до двох батальйонних тактичних груп. Тривають бої за Сєвєродонецьк — росіяни намагаються закріпитися в центральній частині міста. Про головні події сто дванадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 14 червня — тут).