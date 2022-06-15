Війна. Українська ППО збила ракети над чотирма західними областями. Війська рф перекинули додаткові сили на Сєвєродонецький напрямок. Україна повернула тіла 64 захисників «Азовсталі». День 112: онлайн

Удень 14 червня українські Сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети, які цілилися по території Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Хмельницької областей. У Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових — Україна повернула 64 захисників «Азовсталі» для їх гідного поховання. На Сєвєродонецькому напрямку армія рф посилила своє угруповання, перемістивши в район Кремінної — Рубіжного до двох батальйонних тактичних груп. Тривають бої за Сєвєродонецьк — росіяни намагаються закріпитися в центральній частині міста. Про головні події сто дванадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 14 червня — тут).