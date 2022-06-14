Тексти Війна. Війська рф вдарили ракетами по Прилуках та зруйнували всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька. ЗСУ звільнили частину громад Херсонщини та посунули фронт на Донбасі. День 111: онлайн Автор: Юля Шередега Дата: 00:05, 14 червня 2022 Військова ракетна установка їде по трасі в бік Лисичанська, 12 червня 2022 року. Getty Images / «Бабель» Армія росії зруйнувала всі три мости, які ведуть до Сєвєродонецька. Евакуювати людей та довезти вантажі в місто уже неможливо. Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Прилуках — по місту вдарили три ракети. Водночас ЗСУ за останні два тижні посунули ділянку фронту на Донбасі на 15 кілометрів. Українські військові звільнили три села та знищили ворожу техніку. Завдяки контрнаступу українських військ також звільнено частину громад Херсонщини. Про головні події сто одинадцятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 13 червня — тут).