У районі Прилук оголосили евакуацію через ракетні удари

Через російські ракетні удари в районі Прилук (Чернігівська область) оголосили евакуацію.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на директора департаменту цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОВА Сергія Болдирєва.

Евакуацію оголошено в селах Заїзд, Петрівське, Тихе та Сухоставець Прилуцького району. «Причина — через ракетні удари є загроза поширення пожежі», — сказав він.

Місцева влада поки не повідомляє про масштаби руйнувань, постраждалих і загиблих.