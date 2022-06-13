Війна. ЗСУ контролюють третину Сєвєродонецька, Україні віддали тіла 220 захисників «Азовсталі», у захоплених Бердянську та Мелітополі лунають вибухи. День 110: онлайн

Збройні сили України контролюють третину Сєвєродонецька. Окупанти зруйнували два мости, які ведуть до міста, а третій — під обстрілами. Під час двох обмінів Україні віддали тіла 220 захисників «Азовсталі», третина — це «азовці». В окупованому Бердянську пролунали три вибухи, а в захопленому Мелітополі прогримів вибух біля будівлі МВС. Україна створила маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна, тривають перемовини з країнами Балтії. Президент Туреччини анонсував нові переговори з Володимиром Зеленським та путіним з приводу розблокування морського експорту українського зерна. Про головні події сто десятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 12 червня — тут).