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Війна. Окупанти в Запорізькій області почали видавати паспорти, українські військові в Сєвєродонецьку відбивають штурм росіян, а північ Донеччини залишилася без світла. День 109: онлайн

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:
Війна. Окупанти в Запорізькій області почали видавати паспорти, українські військові в Сєвєродонецьку відбивають штурм росіян, а північ Донеччини залишилася без світла. День 109: онлайн

Український військовий на бронетранспортері, що рухається до лінії фронту у місті Лисичанськ Луганської області, 9 червня 2022 рік

Getty

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області, у місті Мелітополь, окупанти почали видавати російські паспорти. У місті Сєвєродонецьк Луганської області українські захисники успішно протистоять штурму росіян, бої за місто тривають. Водночас через російські обстріли північ Донеччини залишилася без світла: ідеться про найбільші міста, як то Краматорськ, Словʼянськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут. Про головні події сто девʼятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 11 червня — тут).