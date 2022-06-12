Війна. Окупанти в Запорізькій області почали видавати паспорти, українські військові в Сєвєродонецьку відбивають штурм росіян, а північ Донеччини залишилася без світла. День 109: онлайн

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області, у місті Мелітополь, окупанти почали видавати російські паспорти. У місті Сєвєродонецьк Луганської області українські захисники успішно протистоять штурму росіян, бої за місто тривають. Водночас через російські обстріли північ Донеччини залишилася без світла: ідеться про найбільші міста, як то Краматорськ, Словʼянськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут. Про головні події сто девʼятого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 11 червня — тут).