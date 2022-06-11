Тексти Війна. Україна і росія обмінялися полоненими, у Маріуполі почався спалах інфекційних захворювань, а рф посилила присутність у Чорному морі. День 108: онлайн Автор: Костя Андрейковець Дата: 00:00, 11 червня 2022 Український військовий на знищеному російському танку на передовій у Луганській області, Україна, 9 червня 2022 року Getty Images / «Бабель» Україна вчергове обмінялася полоненими з росією — додому повернулися п’ятеро українців, серед яких Шевченківський сільголова. У Маріуполі почалися спалахи інфекційних захворювань через масові поховання. Про ризики великого спалаху холери повідомляла й британська розвідка. Окупанти посилили свою присутність у Чорному морі, вони тримають напоготові 40 крилатих ракет. Росіяни розганяють фейк про те, що «потопили» корвет «Вінниця» ВМС України. Міноборони ще торік вирішило зробити затоплений корабель музеєм. Про головні події сто восьмого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 10 червня — тут).