У Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Відсутність медицини в місті ускладнює ситуацію

У ранковому звіті британської розвідки йдеться, що наразі в окупованому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери. Поодинокі випадки реєструють з травня. У розвідці зауважують, що в 1995 році Україна теж страждала від незначних спалахів холери на узбережжі Азовського моря.
Оскільки медичні послуги в Маріуполі, ймовірно, близькі до колапсу, великий спалах холери в Маріуполі суттєво погіршить ситуацію.
Також британські розвідники зазначають, що росія знову контролює більшу частину Сєвєродонецька в Луганській області, але її війська мало просунулися у спробах оточити велику територію з півночі та півдня.
На окупованих територіях півдня України фіксують нестачу питної води, а в Херсоні немає медикаментів. Також існують серйозні перебої в телефонному звʼязку та інтернет-послугах.
- Маріуполь обороняли 82 дні, оборонці міста до останнього зосереджували сили противника на заводі «Азовсталь», щоб виграти час для ЗСУ на інших напрямках і позиціях. 16 травня розпочалася евакуація бійців із заводу. Їх перевезли до окупованої Оленівки. Далі за сприяння української розвідки та міжнародних організацій їх мають обміняти. Наразі окупанти вивозять до Донецька уцілилий транспорт з Маріуполя, а також сталь та різне обладнання. Тим часом благоустроєм самого міста ніхто не опікується.