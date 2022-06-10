Україна обмінялася полоненими з росією. Додому повернувся голова однієї з громад Миколаївщини

Україна вчергове обмінялася полоненими з росією.
Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.
«Сьогодні був 11-й обмін завдяки координаційному штабу роботи з полоненими. Чому говорю сьогодні? Тому що два місяці був у полоні наш голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко, якого дістали. Вели переговори дуже довго, тому до цього моменту не хотів і не міг про це говорити. Але зараз він уже тут», — заявив Кім.
- 8 червня у Запорізькій області, на лінії фронту, відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та росією за формулою «50 на 50». Перед цим тілами обмінялись 4 червня, за формулою «160 на 160».
- 6 травня відбувся обмін полоненими: тоді Україна повернула додому 41 людину.