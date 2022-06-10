Україна обмінялася полоненими з росією. Додому повернувся голова однієї з громад Миколаївщини

Україна вчергове обмінялася полоненими з росією.

Про це повідомив голова Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.

«Сьогодні був 11-й обмін завдяки координаційному штабу роботи з полоненими. Чому говорю сьогодні? Тому що два місяці був у полоні наш голова Шевченківської ОТГ Олег Пилипенко, якого дістали. Вели переговори дуже довго, тому до цього моменту не хотів і не міг про це говорити. Але зараз він уже тут», — заявив Кім.