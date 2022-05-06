Україна звільнила з полону ще 41 свого громадянина

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила про черговий обмін полоненими з росією.

Про це вона написала в Telegram.

«Відбувся черговий обмін полоненими. Повернули 41 людину, включаючи 11 жінок. Додому повертаються 28 військових і 13 цивільних», — зазначила вона.

Верещук також повідомила, що серед звільнених є настоятель храму Православної Церкви України.