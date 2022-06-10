Війна. У «днр» засудили до страти трьох захисників Маріуполя, збитки економіки України сягнули $103,9 млрд, а російський олігарх Михайло Фрідман хоче українського громадянства. День 107: онлайн

У «днр» засудили до страти трьох іноземних захисників Маріуполя — британців Ейдена Асліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма. Загальна сума прямих збитків для економіки України від війни сягнула $103,9 мільярда, або 3 трильйони гривень. Для українських військових затвердили план навчань з користування західними реактивними системами залпового вогню HIMARS і M270, а російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою щодо українського громадянства. Про головні події сто сьомого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 9 червня — тут).