Війна. Війська росії окупували понад 90% Луганщини, більша частина Сєвєродонецька під їхнім контролем, а Норвегія передала Україні 22 САУ M109. День 106: онлайн

Війська росії окупували понад 90% Луганщини, більша частина Сєвєродонецька під контролем окупантів – там тривають важкі бої. Президент Зеленський заявив, що битва за місто вирішить долю Донбасу. На лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових за формулою «50 на 50». Із 50 загиблих українських захисників 37 — оборонці «Азовсталі». В Україні суд заборонив партію «Опозиційний блок». Канада запровадила черговий пакет санкцій проти росії, а Норвегія передала Україні 22 самохідні артилерійські установки M109. Про головні події сто четвертого дня війни читайте в текстовому онлайні «Бабеля» (головне за 8 червня — тут).