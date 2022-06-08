Зеленський: У битві за Сєвєродонецьк вирішується доля Донбасу

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні за підсумками 105 доби повномасштабної війни з рф заявив, що битва за Сєвєродонецьк — одна з найважчих з початку вторгнення.

«Сєвєродонецьк за підсумками і цієї доби, вже 105-ї доби повномасштабної війни, залишається епіцентром протистояння на Донбасі. Захищаємо наші позиції, завдаємо ворогу відчутних втрат. Це дуже жорстока битва, дуже важка. Мабуть, одна з найважчих протягом всієї цієї війни. Я вдячний кожному і кожній, хто обороняється на цьому напрямку. Багато в чому саме там зараз вирішується доля нашого Донбасу», — сказав лідер держави.