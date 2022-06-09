Глава НАЗК Олександр Новіков: Російський олігарх Михайло Фрідман веде перемовини щодо українського громадянства

Уродженець Львова, російський олігарх Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи в Україні.

Про це в інтервʼю виданню Forbes заявив глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

«Наскільки мені відомо, Михайло Фрідман консультується з українською владою стосовно того, щоб отримати українське громадянство та перереєструвати основні активи до України. Такий сценарій можливий і для інших великих російських бізнесменів українського походження, наприклад, Віктора Вексельберга, який народився у Дрогобичі», — розповів Новіков.