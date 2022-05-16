Венедіктова повідомила про арешт активів російського олігарха Фрідмана на 12 млрд гривень

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова повідомила, що в Україні арештували активи російського олігарха Михайла Фрідмана на 12 млрд гривень.

Про це вона написала у своєму Facebook.

«Це цінні папери кіпрських компаній, афілійованих із бізнесменом, які були на рахунках в банку. Раніше також за клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора були арештовані 469 млн грн коштів з рахунків у Альфа-банку, які вже готувались до виведення в Росію. При цьому з легалізацією особливо не «заморочувались». Наприклад, оформили удаваний правочин, за яким за космічну суму придбали фірму з копійчаним статутним капіталом», — пояснила вона.

За її словами, за два тижні до вторгнення почався рух коштів у російському напрямку, а після вторгнення він активізувався. Фрідман із партнерами намагався вивести кошти з-під можливих санкцій.

Михайло Фрідман — російський бізнесмен, який народився у Львові. Він є співвласником та головою наглядової ради консорціуму «Альфа-груп», куди входять Альфа-Банк, телекомунікаційна компанія Altimo, яка має частку у різних мобільних операторах, зокрема і в «Київстар», а також багато інших компаній.