WP: США та Велика Британія розробили план навчання українських військових на західних РСЗВ

Представники США та Великої Британії розробили план навчання українських військових для користування західними реактивними системами залпового вогню. Наразі відомо, що Україна отримає HIMARS і M270.

Про це пише The Washington Post.

Генерал США Марк Міллі зазначив, що наразі йдеться про навчання «взводу українських військових».

«Ми повинні почати це з раціональної та продуманої програми, у рамках якої вони будуть навчені до такого рівня, щоби бути ефективними», — зазначив він.

Підготовка військових триватиме 3—4 тижні. Це буде пришвидшений курс навчання.

«Просто кинути цю систему озброєнь у бій не принесе користі. Потрібна підготовка, щоб досягти максимальної ефективності застосування цих озброєнь як високоточних систем», — додав Міллі.

Водночас британська сторона планує навчати по одному українському взводу за один період навчання.