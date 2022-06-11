Вечірнє зведення Генштабу: У напрямку Лисичанська рф посилює угруповання військ. ЗСУ відбили штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля

Генштаб оприлюднв оперативну інформацію станом на 18:00. У напрямку Лисичанська армія рф збільшила інтенсивність обстрілів і посилює угруповання військ. Водночас ЗСУ успішно відбили ворожий штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь приводять до вищих ступенів бойової готовності.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують обстрілювати з мінометів українські позиції у прикордонних районах. Крім того, вони обстрілюють обʼєкти цивільної інфраструктури в населеному пункті Миропільське Сумської області.

На Харківському напрямку, щоб скувати дії ЗСУ, армія рф обстрілює українські позиції. Крім того, ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Уди, Прудянка, Циркуни і Верхній Салтів. Завдав авіаударів у районах Тернової та Рубіжного.

На Словʼянському напрямку росіяни систематично вели обстріли з артилерії. ЗСУ успішно відбили ворожий штурм у районах Бражківки, Долини та Вірнопілля. Військові рф відійшли. За підтримки мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни намагаються закріпитись у Богородичному, тривають бої. Противник активно використовує засоби радіоелектронної боротьби.

На Лиманському напрямку в районі Лисичанська армія рф збільшила інтенсивність обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, посилює угруповання військ. Обстріляла з артилерії цивільну інфраструктуру неподалік Серебрянки та Білогорівки.

На Сєвєродонецькому напрямку противник обстрілював цивільну інфраструктуру в районах Сєвєродонецька, Лисичанська, Метьолкіного, Устинівки та Тошківки.

Українські воїни успішно протистоять штурмовим діям росіян у Сєвєродонецьку. Частиною підрозділів противник веде штурм у районі Тошківки, бойові дії тривають. Окрім того, ворожий штурм успішно відбито в районі Метьолкіного. Окупанти відійшли.

Противнику довелося посилювати угруповання — в операцію ввели підрозділи резерву.

На Бахмутському напрямку ворог острілював з артилерії українські позиції неподалік Миколаївки, Білогорівки, Гірського, Комишувахи та Новолуганського. Застосувавши армійську авіацію, завдав авіаудару поблизу Покровського.

У районі Попасної ЗСУ успішно зупинили наступ противника, йому довелося відійти.

Ворог наступає в районі Ниркового, бої тривають. У напрямку Миколаївки наступ противника захлинувся. Окупанти відійшли.

У районі Берестового армія рф при спробі штурму зазнала втрат і відійшла на раніше зайняті позиції.

Крім того, щоб виявити слабкі місця в обороні та викрити систему вогню, окупанти, не шкодуючи особового складу, проводили розвідку боєм неподалік Володимирівки. ЗСУ зустріли ворога — противник зі втратами відійшов.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках військові рф обстрілювали цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Новоандріївка. Завдали удару штурмовою авіацією поблизу Марʼїнки.

На Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали українські позиції в районах Добрянки, Великої Костромки, Мурахівки та Прибузького. Також ворог намагався вести контрбатарейну боротьбу.

Окупанти завдали удару штурмовою та армійською авіацією поблизу Снігурівки та Тополиного.

Противник продовжує зазнавати значних втрат. Щоб організувати медичне забезпечення дій угруповання російських військ на Слобожанському напрямку, сили 442-го військового клінічного госпіталя з Санкт-Петербургу додатково розгортають польовий шпиталь у Шебекіному Белгородської області.