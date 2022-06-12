ЗСУ контролюють третину міста Сєвєродонецьк

Збройні сили України контролюють третину міста Сєвєродонецьк Луганської області, вуличні бої тривають.

Про це в етері телемарафону заявив глава міста Олександр Стрюк.

В окупованій частині міста люди користуються гуманітарними запасами, які протягом двох місяців створювала адміністрація міста.

Виїхати з околиць міста можливо, але небезпечно. Евакуації із самого Сєвєродонецька немає через вуличні бої. Траса Лисичанськ — Бахмут під контролем ЗСУ, але вона повністю прострілюється російською артилерією.