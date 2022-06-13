ЗСУ звільнили три села на Донбасі і посунули фронт на 15 км

Українські військові звільнили на Донбасі три села та знищили техніку росіян.

Про це повідомляє угруповання Об’єднаних сил.

Які саме села звільнені від російських загарбників, не вказано, але уточнюється, що вони наразі у «сірій» зоні і повністю під контролем Збройних сил України. За останні два тижні ЗСУ посунули фронт на 15 кілометрів.

«Артилерія ворога на фронті не замовкає ні на хвилину. Але чисельна перевага противника не означає, що рашисти залишаються безкарними. Кожна наша відповідь завдає окупантам відчутних втрат. На окремих напрямках на Донбасі ЗСУ не тільки обороняються, а й поступово просуваються вперед», — сказано в повідомленні.