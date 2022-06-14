Ранкове зведення Генштабу: Війська росії перекинули додаткові сили на Сєвєродонецький напрямок

Генеральний штаб України опублікував ранкове зведення щодо ситуація на фронті станом на 14 червня. Наразі ситуація наступна:

На Сіверському напрямку війська росії посилили підрозділи танкової армії Західного округу, які прикривають російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях, двома батальйонними тактичними групами десантних військ. Агресор обстріляв з артилерії позиції ЗСУ у прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

На Харківському напрямку ворог намагається стримувати просування ЗСУ. Війська рф обстріляли райони пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка.

На Слов’янському напрямку окупанти зосереджують зусилля на спробах захопити пункт Богородичне та створити умови для розвитку наступу на Слов’янськ.

На Лиманському напрямку окупанти перегруповуються для розвитку наступу в напрямках Лиман — Райгородок та Ямпіль — Сіверськ.

На Сєверодонецькому напрямку противник посилив своє угруповання за рахунок переміщення у район населених пунктів Кремінна — Рубіжне до двох батальйонних тактичних груп. Тривають бої за Сєвєродонецьк — росіяни намагаються закріпитися у центральній частині міста.

На Бахмутському напрямку у ворога частковий успіх — він закріплюється у населеному пункті Відродження.

На Криворізькому напрямку ворог замінував узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід — Калинівське.

На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії.

У Чорному морі перебувають п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».