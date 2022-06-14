Сили ППО збили ракети над трьома західними областями України

Вдень 14 червня українські сили протиповітряної оборони збили ворожі ракети, які цілилися по територійї Львівської, Тернопільської та Хмельницької областей.

Глава Львівщини Максим Козицький повідомив, що ППО збила ракету над Золочевом. Уламки збитої ракети впали на цегельню.

Наразі відомо, що постраждали четверо людей. Серед них одна дитина. Стан постраждалих лікарі оцінюють як легкий та середньої важкості. Запускали ракету з південно-східного напрямку.

Очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш заявив, що сили протиповітряної оборони збили кілька ворожих ракет над областю.

«Спеціалісти виїхали на місця падіння збитих ракет. Попередньо, жертв та руйнувань немає. Інформація уточнюється», — зазначив Труш.