У Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових. Україна повернула 64 захисників «Азовсталі» для їх гідного поховання.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції.

Вказано, що відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів за участі уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти Олега Котенка. Операція проводилась за співпраці Мінреінтеграції, СБУ, Генштабу та розвідки.

Процес повернення тіл загиблих українських армійців триває.