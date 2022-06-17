Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени ЄС

Європейська комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата у члени Європейського Союзу.
Про це оголосила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
Також Єврокомісія визнала європейську перспективу Україну. Крім того, очільниця Єврокомісії провела загальний огляд готовності України до вступу до ЄС, зазначивши, що Україна виконала Угоду про асоціацію на 70%.
Водночас фон дер Ляєн заявила, що Україні необхідно провести реформи у сфері правоохоронної системи та антикорупційного законодавства. Крім того, фон дер Ляєн згадала про Закон про деолігархізацію і про те, що Україна має ухвалити рекомендації Венеціанської комісії у сфері прав меншин.
Також голова Єврокомісії заявила про рішення надати статус кандидата в члени ЄС Молдові.
Голова Офісу президента Андрій Єрмак оприлюднив список вимог, які ЄС висуває до України перед початком переговорів про вступ.
Також Єврокомісія надає план дій, який треба виконати для початку переговорів України про вступ до ЄС.
- Ухвалити та впровадити законодавство про процедуру добору суддів Конституційного суду України, включно з процесом попереднього відбору на основі оцінки їхньої доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії.
- Завершити перевірку доброчесності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
- Посилити боротьбу з корупцією, зокрема на високому рівні. Завершити відбір і призначення нового директора НАБУ та прокурора САП.
- Забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам Групи з фінансових заходів (FATF).
- Ухвалити комплексний стратегічний план реформування всього правоохоронного сектору як частини середовища безпеки України.
- Має запрацювати «антиолігархічний» закон.
- Необхідно привести законодавство про ЗМІ у відповідність з європейським аудіовізуальним законодавством.
- Необхідно завершити реформу законодавчої бази для національних меншин, яка зараз готується, згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії та розробити механізми її впровадження.