Зеленський: Війська росії знову планують наступати на Харків та знищити Слов’янськ

Президент Володимир Зеленський заявив, що окупаційні війська росії знову накопичують бойову міць, щоб атакувати Харків.

Про це йдеться в заяві лідера держави під час відкриття Форуму глобальної політики Інституту міжнародних політичних досліджень.

«Зараз армія росії намагається зібрати сили, щоб знову атакувати Харків. Ми його деокупували, цей регіон. А вони хочуть знову, і ми це бачимо. А там — півтора мільйона мешканців. Постійно бомбардують Миколаїв — а там майже пів мільйона мешканців. Хочуть захопити й повністю зруйнувати Словʼянськ — там до війни було сто тисяч мешканців», — заявив президент.

Зеленський каже, що Україна робить все можливе, аби зупинити окупантів, але потрібно більше сучасної західної зброї.

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що накопичення військ рф фіксується — область готується до будь-яких сценаріїв.

«Із 24 лютого ми чітко розуміємо, що Харків і область для ворога є принциповими, особливо враховуючи те, як ми його тут зустріли. І ми робимо усе можливе, щоб бути готовими до будь-яких сценаріїв», — заявив Синєгубов.