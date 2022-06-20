ЗСУ відкинули росіян з першої лінії оборони на Херсонщині

Війська рф укріплюються на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдали точних ударів по складах у тилу.

Про це в ефірі телеканалу «Еспресо» повідомив радник голови Херсонської військової адміністрації Сергій Хлань.

«ЗСУ відкинули окупанта з першої лінії оборони, якою вони хизувалися, що їхня оборона непохитна. Зараз ворог укріплюється на другій та третій лінії оборони. ЗСУ завдавали влучних ударів по складах у тилу. У Новій Каховці три рази поспіль було влучне попадання по складах з боєприпасами ворога. Біля Софіївки, біля села Давидів Брід були контрнаступальні дії. Там ворог закріплюється на узбережжі річки Інгулець», — розповів Хлань.

Він зазначив, що на Херсонщині ЗСУ мали перевагу над росіянами.

«По всій лінії фронту ми мали перевагу два тижні. Це координувалося із партизанським рухом, який посилюється на окупованій Херсонщині та діє разом із ЗСУ. Двотижневі перемоги дають упевненість, що отримавши важке озброєння, яке необхідно для контрнаступу, ми почнемо визволяти нашу рідну землю», — сказав Хлань.