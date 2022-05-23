Тексти Війна. Окупанти запровадили у Маріуполі нову пропускну систему, в Україні продовжили воєнний стан, а в Енергодарі підірвали мера-колаборанта. День 89: онлайн Автор: Ангеліна Шеремет Дата: 00:00, 23 травня 2022 Евакуйовані люди з міста Слов'янськ Донецької області, 21 травня 2022 року. Getty Images / «Бабель» У Маріуполі та Маріупольському районі російські окупанти запровадили нову пропускну систему: людям потрібні окремі перепустки для вʼїзду, виїзду, пересування районом та містом. Верховна Рада України продовжила воєнний стан в Україні ще на 90 діб — до 23 серпня. А тим часом в окупованому Енергодарі підірвали підʼїзд, у якому живе самопроголошений «мер» андрій шевчик, його та охоронців госпіталізували з травмами різного ступеню важкості. Що відбувалось у попередню добу — дивіться тут.