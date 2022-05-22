В окупованому Енергодарі підірвали підʼїзд, у якому живе самопроголошений «мер» андрій шевчик. Колаборант поранений

Зранку 22 травня невідомі підірвали підʼїзд, у якому живе «народний мер» – колаборант андрій шевчик.
Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
Самопроголошеного голову «народної адміністрації» та його охоронців госпіталізували до лікарні з травмами різного ступеню важкості.
Під час вибуху ніхто з мешканців під’їзду не постраждав. «З цього можна зробити очевидний висновок, що чекали саме на колаборанта і вдарили точно та прицільно», — додав Орлов.
- Російські війська окупували Енергодар 4 березня.
- 27 березня депутат міської ради Енергодара від ОПзЖ андрій шевчик проголосив себе головою так званої «ради самоорганізації міста».